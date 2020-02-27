Ургант жестко высмеял идею Лещенко спеть с Maruv

Российский телеведущий Иван Ургант публично посмеялся над идеей певца Льва Лещенко спеть в дуэте с Maruv.

В частности, заявление артиста о совместном дуэте с украинкой Ургант прокомментировал во время нового выпуска передачи "Вечерний Ургант", который был опубликован на YouTube-канале.

Иван Ургант vokrug.tv

"О чем это говорит? У Льва Валерьяновича началась весна раньше, чем у всей планеты. Если появится дуэт, то это будет взрывоопасный коктейль сексуальности, красоты, раскрепощенности, похоти и... Maruv", – иронично отметил телеведущий.

Кроме того, Ургант показал фотографию "предполагаемой репетиции дуэта". На ней артисты позируют в латексных черных костюмах.

кадр из видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певец Лев Лещенко предложил скандальной украинке Maruv уехать в Москву, после того, как она поздравила мужчин с 23 февраля.

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