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27 февраля • обновлено в 09:34
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Ургант жестко высмеял идею Лещенко спеть с Maruv

5.7т
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Российский телеведущий Иван Ургант публично посмеялся над идеей певца Льва Лещенко спеть в дуэте с Maruv.

В частности, заявление артиста о совместном дуэте с украинкой Ургант прокомментировал во время нового выпуска передачи "Вечерний Ургант", который был опубликован на YouTube-канале.

Иван Ургант

Иван Ургант

vokrug.tv

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"О чем это говорит? У Льва Валерьяновича началась весна раньше, чем у всей планеты. Если появится дуэт, то это будет взрывоопасный коктейль сексуальности, красоты, раскрепощенности, похоти и... Maruv", иронично отметил телеведущий.

Кроме того, Ургант показал фотографию "предполагаемой репетиции дуэта". На ней артисты позируют в латексных черных костюмах.

Ургант жестко высмеял идею Лещенко спеть с Maruv

кадр из видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певец Лев Лещенко предложил скандальной украинке Maruv уехать в Москву, после того, как она поздравила мужчин с 23 февраля.

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Автор
Анна Михно
Персоны
MARUV Иван Ургант
Место
Россия
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