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18 марта • обновлено в 09:40
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Ургант жестко высмеял "голое" фото Шепелева

3.9т
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Российский телеведущий Иван Ургант посмеялся над фотографией Дмитрия Шепелева, на которой он позирует голым в душе.

Так, откровенный снимок телеведущий прокомментировал в новом выпуске передачи "Вечерний Ургант".

Иван Ургант

Иван Ургант

tvc.ru

"В одной влажной комнате влажный ведущий намывал свои большие... фикусы. А потом пришли охранники ботанического сада и сказали: "Дмитрий, если вы не перестанете мыться перед экскурсией школьников, мы вернем вас на Первый канал!", – пошутил Ургант.

Иван Ургант посмеялся над "голым" фото Шепелева

Иван Ургант посмеялся над "голым" фото Шепелева

кадр из видео

Примечательно, что Шепелев не обиделся на шутку Ивана. Более того, Дмитрий опубликовал фрагмент передачи на своей странице в Instagram, который сопроводил подписью:

"Ну вот, стоило раздеться – и снова на Первом".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Иван Ургант публично посмеялся над идеей певца Льва Лещенко спеть в дуэте с Maruv.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Дмитрий Шепелев Иван Ургант
Место
Россия
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