Ургант жестко высмеял "голое" фото Шепелева

Российский телеведущий Иван Ургант посмеялся над фотографией Дмитрия Шепелева, на которой он позирует голым в душе.
Так, откровенный снимок телеведущий прокомментировал в новом выпуске передачи "Вечерний Ургант".
Иван Ургант
tvc.ru
"В одной влажной комнате влажный ведущий намывал свои большие... фикусы. А потом пришли охранники ботанического сада и сказали: "Дмитрий, если вы не перестанете мыться перед экскурсией школьников, мы вернем вас на Первый канал!", – пошутил Ургант.
Иван Ургант посмеялся над "голым" фото Шепелева
кадр из видео
Примечательно, что Шепелев не обиделся на шутку Ивана. Более того, Дмитрий опубликовал фрагмент передачи на своей странице в Instagram, который сопроводил подписью:
"Ну вот, стоило раздеться – и снова на Первом".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Иван Ургант публично посмеялся над идеей певца Льва Лещенко спеть в дуэте с Maruv.
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