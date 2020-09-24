Ургант высмеял "тайную инаугурацию" Лукашенко и вызвал фурор в сети

Российский телеведущий Иван Ургант высмеял "тайную инаугурацию" незаконно избранного президента Александра Лукашенко, которая состоялась 23 сентября в Минске.

Ургант отметил, что сам не понимает, как инаугурация может быть "тайной", тем более, если на нее были приглашены несколько сотен человек. Об этом шла речь в выпуске шоу "Вечерний Ургант" на федеральном "Первом канале" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"На тайную инаугурацию были приглашены несколько сотен человек. Представляете, насколько это надежные люди, что смогли сохранить все в тайне? Вон, в истории с Тарзаном всего три человека – и никто не удержался... И что вообще такое "тайная инаугурация"? Это когда человек тайно становится президентом страны и на вопрос "Вы президент?" отвечает: "Ну, я это не афиширую", – посмеялся Ургант и с иронией добавил, что, вероятно, он просто "очень скромный человек".

В шоу на росТВ "Вечерний Ургант" высмеяли "инаугурацию" Лукашенко. YouTube (скриншот видео)

Иван также указал, что инаугурация должна была бы закончиться концертом Баскова, Буйнова и Киркорова – эти артисты ранее публично поддержали Александра Лукашенко и спели песню "Любимую не отдают". При этом, после бурной волны критики в сети, представители Буйнова и Киркорова заявили, что исполнители не записывали никаких клипов в поддержку Лукашенко и его режима.

В конце ролика Ургант отметил, что он пока не готов верить в то, что "инаугурация" в Минске все же состоялась. По его словам, нужно дождаться обзора от режиссера Никиты Михалкова, который должен будет разбираться, использовалась ли компьютерная графика в ходе церемонии. Отметим, фраза Урганта является отсылкой к недавнему выступлению Михалкова, где он заявил, что протесты в Минске не были массовыми, а для создания визуального эффекта использовалась компьютерная графика.

Пользователи сети активно отреагировали на видео, отметив, что у Урганта – очень тонкое понимание ситуации, которая сложилась в Беларуси. Среди комментаторов было много белорусов, которые высказали телеведущему благодарность за поддержку и пригласили его в Минск после их "победы над режимом".

Ургант вызвал ажиотаж в сети. YouTube (скриншот видео)

Пользователи сети поблагодарили Урганта за поддержку. YouTube (скриншот комментариев)

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