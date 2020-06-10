Ургант высмеял Панина после скандала на похоронах Кокшенова

Кристина Долматова Люди 12:54, 10.06.2020 Обновлено: 13:05, 10.06.2020

Российский телеведущий Иван Ургант высмеял актера Алексея Панина за то, что тот устроил скандал на похоронах Михаила Кокшенова.

Так, комментируя в одном из последних выпусков "Вечернего Урганта" погружение аппарата "Витязь" на дно Марианской впадины, Иван сравнил его с самим Паниным (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Иван Ургант и Алексей Панин

ак выглядит глубоководный аппарат Витязь? Это Алексей Панин, актер, в кольчуге, скафандре и с рулеткой, которого отправляют на исследование впадины. Потому что этот человек лучше всех в нашей стране знает, что такое дно", – сказал Ургант.

Напомним, что Михаил Кокшенов умер 5 июня на 84-м году жизни после длительного лечения в реабилитационном центре Подмосковья. Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых известных фильмах артиста.

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