Ургант спародировал Лукашенко с оружием и в бронежилете. Курьезное видео

Российский ведущий Иван Ургант спародировал президента Беларуси Александра Лукашенко в новом сезоне шоу "Вечерний Ургант".

Артист показал пародию на президента на фоне протестов в Минске, когда Лукашенко появился с оружием и бронежилете в сопровождении вооруженного 15-летнего сына Николая.

Курьезное видео Ургант опубликовал в Twitter-аккаунте шоу "Вечерний Ургант".

На кадрах видно, что телеведущий одет в бронежилет и кепку, а в руках несет игрушечный пистолет. Сопровождал звезду комик Дмитрий Хрусталев в военной каске, бронежилете и с водным пистолетом, который пародировал сына Лукашенко.

"Мощно ворвались в новый сезон", — подписали видео комики в соцсети.

Пользователи сети оценили юмор Урганта и оставили десятки тысяч просмотров, более тысячи лайков и сотни ретвитов.

"Это уже не остановить", "Все совпадения случайны", "Я сейчас погибну!" — писали фанаты под публикацией.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что Ургант поддержал протесты в Беларуси и выступил против насилия силовиков. Соответствующий пост ведущий опубликовал на личной странице в Instagram.