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22 мая • обновлено в 12:50
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Ургант пристыдил Собчак за отсутствие маски на публике

2.8т
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Российский телеведущий Иван Ургант пристыдил телеведущую Ксению Собчак, за то, что она появилась на публике без защитной маски.

В частности, соответствующее видео опубликовала на своей странице в Instagram сама Собчак.

Ксения Собчак и Иван Ургант

Ксения Собчак и Иван Ургант

Так, Ургант и Собчак встретились в здании телецентра Останкино в Москве. В кадре сначала появляется Иван в маске, а Ксения снимает его. Затем телеведущий обращается к звезде:

"Ты бы себя сняла, чтобы люди посмотрели, как ты без всего".

На что Собчак повернула камеру на себя и объяснила, что она без маски, потому что сдавала анализы. На что Ургант сказал:

"Нет, ты просто сдала уже, мать".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Иван Ургант прокомментировал новость о том, что у 74-летнего Евгения Петросяна и его 31-летней жены Татьяны Брухуновой родился первенец.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Ксения Собчак Иван Ургант
Место
Россия
Тег
Новости России
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