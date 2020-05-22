Российский телеведущий Иван Ургант пристыдил телеведущую Ксению Собчак, за то, что она появилась на публике без защитной маски.

В частности, соответствующее видео опубликовала на своей странице в Instagram сама Собчак.

Ксения Собчак и Иван Ургант

Так, Ургант и Собчак встретились в здании телецентра Останкино в Москве. В кадре сначала появляется Иван в маске, а Ксения снимает его. Затем телеведущий обращается к звезде:

"Ты бы себя сняла, чтобы люди посмотрели, как ты без всего".

На что Собчак повернула камеру на себя и объяснила, что она без маски, потому что сдавала анализы. На что Ургант сказал:

"Нет, ты просто сдала уже, мать".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Иван Ургант прокомментировал новость о том, что у 74-летнего Евгения Петросяна и его 31-летней жены Татьяны Брухуновой родился первенец.

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