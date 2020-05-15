Ургант показал фото повзрослевшей дочери в ее День рождения

Мария Дидык Люди 20:30, 15.05.2020 Обновлено: 22:01, 15.05.2020

Российский телеведущий Иван Ургант показал фото повзрослевшей дочери Нины, которой 15 мая исполнилось 12 лет.

Снимок ведущий разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

Отметим, что Ургант часто показывает фотографии своей дочери Нины. Девочка родилась в 2008 году и получила имя в честь бабушки ведущего.

instagram.com/urgantcom
instagram.com/urgantcom
instagram.com/urgantcom
instagram.com/urgantcom
instagram.com/urgantcom

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Иван Ургант посмеялся над фотографией телеведущего Дмитрия Шепелева, на которой он позировал голым в душе.

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