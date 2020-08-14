Ургант поддержал протесты в Беларуси и выступил против насилия силовиков
Ведущий российского "Первого канала" Иван Ургант поддержал протестующих жителей Беларуси и выступил против насилия над гражданами страны со стороны силовиков.
Соответствующий пост Ургант опубликовал на личной странице в Instagram, признавшись также в любви к стране.
"Ненавижу насилие! И люблю Беларусь!" – эмоционально написал ведущий федерального телевидения РФ.
Свой пост он дополнил фотографией с бело-красно-белым флагом Беларуси, который был государственным символом республики в 1991-1995 годах. В комментариях многие пользователи поблагодарили его за поддержку белорусов.
Напомним, протесты в Беларуси поддержали многие украинские и всемирно известные звезды. Так, среди них – украинка Оля Полякова, американский певец и актер Джаред Лето, миллиардер и предприниматель Илон Маск. Среди многих российских артистов протесты также вызвали ажиотаж. Интересно, что среди россиян протесты в Беларуси поддержали в большинстве комики.
Как сообщал OBOZREVATEL:
кандидат в президенты Александр Лукашенко в шестой раз победил на выборах с результатом 80,23%. Его главная оппонентка Светлана Тихановская набрала около 10%, хотя оппозиционеры считают, что именно она выиграла выборы.
После закрытия избирательных участков 9 августа по всей стране начались протесты и жесткие задержания. Есть информация о пострадавших и жертвах.