Ургант поддержал протесты в Беларуси и выступил против насилия силовиков

Елена Кордунова Люди 13:13, 14.08.2020 Обновлено: 13:45, 14.08.2020

Ведущий российского "Первого канала" Иван Ургант поддержал протестующих жителей Беларуси и выступил против насилия над гражданами страны со стороны силовиков.

Соответствующий пост Ургант опубликовал на личной странице в Instagram, признавшись также в любви к стране.

"Ненавижу насилие! И люблю Беларусь!" – эмоционально написал ведущий федерального телевидения РФ.

Ургант поддержал Беларусь
Instagram Ивана Урганта

Свой пост он дополнил фотографией с бело-красно-белым флагом Беларуси, который был государственным символом республики в 1991-1995 годах. В комментариях многие пользователи поблагодарили его за поддержку белорусов.

Instagram Ивана Урганта
Instagram Ивана Урганта
Instagram Ивана Урганта

Напомним, протесты в Беларуси поддержали многие украинские и всемирно известные звезды. Так, среди них – украинка Оля Полякова, американский певец и актер Джаред Лето, миллиардер и предприниматель Илон Маск. Среди многих российских артистов протесты также вызвали ажиотаж. Интересно, что среди россиян протесты в Беларуси поддержали в большинстве комики.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Скабеева похвалила белорусский ОМОН за насилие во время протестов

Путин начал "шаг 2" по Донбассу, Кремль получил заверения от Киева, – Тука

На Тернопольщине не хотели хоронить мужчину из-за церковных долгов

Симоньян призвала ввести в Беларусь "вежливых людей": ей ответили

Коронавирусом в Украине заразились рекордные 1 732 человека: статистика Минздрава на 14 августа