Ведущий российского "Первого канала" Иван Ургант поддержал протестующих жителей Беларуси и выступил против насилия над гражданами страны со стороны силовиков.

Соответствующий пост Ургант опубликовал на личной странице в Instagram, признавшись также в любви к стране.

"Ненавижу насилие! И люблю Беларусь!" – эмоционально написал ведущий федерального телевидения РФ.

Ургант поддержал Беларусь Instagram Ивана Урганта

Свой пост он дополнил фотографией с бело-красно-белым флагом Беларуси, который был государственным символом республики в 1991-1995 годах. В комментариях многие пользователи поблагодарили его за поддержку белорусов.

Ургант поддержал протесты в Беларуси и выступил против насилия силовиков Instagram Ивана Урганта

Ургант поддержал протесты в Беларуси и выступил против насилия силовиков Instagram Ивана Урганта

Ургант поддержал протесты в Беларуси и выступил против насилия силовиков Instagram Ивана Урганта

Напомним, протесты в Беларуси поддержали многие украинские и всемирно известные звезды. Так, среди них – украинка Оля Полякова, американский певец и актер Джаред Лето, миллиардер и предприниматель Илон Маск. Среди многих российских артистов протесты также вызвали ажиотаж. Интересно, что среди россиян протесты в Беларуси подержали в большинстве комики.

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