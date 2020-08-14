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Ургант поддержал протесты в Беларуси и выступил против насилия силовиков

Елена Кордунова
Елена Кордунова
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Ведущий 'Первого канала' Ургант поддержал Беларусь

Ведущий "Первого канала" Ургант поддержал Беларусь. Коллаж

Ведущий российского "Первого канала" Иван Ургант поддержал протестующих жителей Беларуси и выступил против насилия над гражданами страны со стороны силовиков.

Соответствующий пост Ургант опубликовал на личной странице в Instagram, признавшись также в любви к стране.

"Ненавижу насилие! И люблю Беларусь!" – эмоционально написал ведущий федерального телевидения РФ.

Ургант поддержал Беларусь

Ургант поддержал Беларусь Instagram Ивана Урганта

Свой пост он дополнил фотографией с бело-красно-белым флагом Беларуси, который был государственным символом республики в 1991-1995 годах. В комментариях многие пользователи поблагодарили его за поддержку белорусов.

Ургант поддержал протесты в Беларуси и выступил против насилия силовиков

Ургант поддержал протесты в Беларуси и выступил против насилия силовиков Instagram Ивана Урганта

Ургант поддержал протесты в Беларуси и выступил против насилия силовиков

Ургант поддержал протесты в Беларуси и выступил против насилия силовиков Instagram Ивана Урганта

Ургант поддержал протесты в Беларуси и выступил против насилия силовиков

Ургант поддержал протесты в Беларуси и выступил против насилия силовиков Instagram Ивана Урганта

Напомним, протесты в Беларуси поддержали многие украинские и всемирно известные звезды. Так, среди них – украинка Оля Полякова, американский певец и актер Джаред Лето, миллиардер и предприниматель Илон Маск. Среди многих российских артистов протесты также вызвали ажиотаж. Интересно, что среди россиян протесты в Беларуси подержали в большинстве комики.

Как сообщал OBOZREVATEL:

РоссияПротесты в Беларусипротестшоу-бизнесшоуИван Ургант
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