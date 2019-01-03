Ургант побрился налысо: сеть в шоке

Российский телеведущий, комик и шоумен Иван Ургант удивил поклонников радикальной сменой имиджа.

Так, на своей странице в Instagram он опубликовал пост, где не только похвастался подарком от любимой супруги, но и удивил поклонников лысой головой.

"Ну, Наташка! Представляете, ждал меня под елкой. Настоящий #голубойургант. С Новым Годом! Вы самые внимательные и лучшие. Я быстро", — написал телеведущий.

Отметим, что поклонники сразу же начали комментировать публикацию и спрашивать, действительно ли Иван побрился, или это была шутка.

"А вы чего это лысый?", "А вы реально подстригались? И откуда такая шишка на маковке?", "Это что, шутка такая?", "Одним лысым больше", "Слишком лысый", "Лучше побрил бы бороду", "Зачем побрился?", "Иван, что с вами?", — написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеведущий Иван Ургант на российском телеканале возмутил сеть шуткой о том, что Россия ударит гиперзвуковой ракетой "Авангард" по США.