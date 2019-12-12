Ургант по итогам "нормандской встречи" странно пошутил о нацистах

Ведущий Иван Ургант по итогам "нормандской встречи", где впервые встретились президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин, странно пошутил о немецких нацистах, которые в годы Второй мировой вошли в Париж.

В частности, ведущий в программе "Вечерний Ургант" 10 декабря шутил о том, как коротали время лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель, пока встречались Зеленский и Путин.

"А встреча-то где проходит - в Елисейском дворце. А Елисейский дворец – он же стоит на Елисейских полях. А с другой-то стороны он выходит на главную шопинг-улицу Парижа. Там что, бутики. Ну как, Ангела, не пробежаться в перерыве. По бутикам. Последний раз по этим бутика ведь немцы бегали давно..." - заявил Ургант.

(Согласно статистике, туристы из Германии занимают третью строчку по массовости посещения Парижа (на первых двух местах британцы и американцы)).

Затем он рассказал, как Меркель там купила себе очередной синий пиджак.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ургант также высмеял пресс-конференцию российского премьера Дмитрия Медведева.

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