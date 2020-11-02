Ургант назвал "идиотской ошибкой" свою шутку про убитого из-за переписки мужчину

Российский телеведущий Иван Ургант позвонил семье погибшего из-за переписки в родительском чате волгоградца Романа Гребенюка и принес свои извинения за шутку, прозвучавшую в эфире передачи "Вечерний Ургант".

Напомним, что знаменитость, прочитав заголовок новости "Жителя Волгограда избили из-за конфликта в родительском чате", иронично отметил, что это "здорово, очень хорошо", потому что, это означает, что "люди начали возвращаться из онлайна в оффлайн". Вскоре Ургант заявил, что не был полностью осведомлен о трагичности ситуации и назвал шутку "идиотской ошибкой". Об этом сообщает издание "КП" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Была допущена халатная ошибка. Люди, отвечающие за новости, которые попадают в монолог и над которыми мы шутим, они в эту новость не вникли и не вчитались. Мы шутили над заголовком "мужчина ударил мужчину после разговора в родительском чате". Соответственно, никто из нас не понимал в этот момент, что мужчина находится реанимации... Это идиотская ошибка исключительно по нашей вине. И естественно, подобных вещей мы не просто не хотим допускать – мы считаем непозволительным шутить над человеческой жизнью, здоровьем и такой трагической ситуацией", – заявил телеведущий.

Он также принес соболезнования близким Романа Гребенюка и заявил, что виновные в гибели мужчины должны быть наказаны.

"Не думаю, что мой звонок что-то в их жизни исправил. Но, по крайней мере, я объяснил им, что не был в курсе того, как развивалась ситуация после драки. Я позвонил и честно рассказал, как все произошло, и выразил свои соболезнования. Потому что по-другому не может быть: так сделал бы любой нормальный человек, когда на ровном месте человека вдруг лишают жизни", – подытожил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Иван Ургант прокомментировал новость о том, что у 74-летнего Евгения Петросяна и его 31-летней жены Татьяны Брухуновой родился первенец.