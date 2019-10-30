'Приходят е*ать мозги': Ургант и Поперечный угодили в скандал с цензурой

Реплику видеоблогера и стендап-комика Данилы Поперечного о сотрудниках управления МВД по борьбе с экстремизмом (центр "Э") вырезали из эфира передачи "Вечерний Ургант" на "Первом канале".

Об этом Поперечный написал на своей странице в Twitter. Сам Ургант опроверг слова комика.

"Короче: в самом начале я объяснил, почему прихожу на Урганта. Во-первых, потому что люблю их шоу. Во-вторых, потому что когда региональные сотрудники отдела "Э" видят меня на "Первом" - они почему-то думают, что я согласован и не е**т мозги в туре", - написал Поперечный.

Ургант, чтобы опровергнуть слова комика продемонстрировал не отредактированное видео с шоу. В показанном эпизоде Данила Поперечный сказал, что люди не знают, какой силой обладает Иван Ургант.

"Если я вдруг прихожу к тебе, то полиция в регионах не приходит ко мне", - сказал Поперечный.

Как отметил Ургант, комик не упоминал Центр "Э".

"Открою вам секрет - когда к тебе перед концертом приходят е**ть мозги, требуют подписывать объяснительные и "проводить беседы" - это иногда полиция, иногда ребята из отдела "Э", а чаще всего - все вместе. Иногда с ними вообще люди в штатском с корочками. Разница принципиальна?", - прокомментировал ситуацию Поперечный.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский комик Данила Поперечный выступил с жестким заявлением на митинге в Москве под лозунгом "Вернем себе право на выборы". Он выступил на сцене с призывом к властям перестать запугивать людей и постоянно им врать.

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