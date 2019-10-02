"Употребляют де*ьмо!" Водонаева отреагировала на скандал с наркотиками вокруг Бочкаревой

Модель и ведущая Алена Водонаева призналась, что ее за деньги звали выступить в программе про кокаиновый скандал с актрисой Натальей Бочкаревой.

Об этом бывшая участница реалити-шоу Дом-2 написала на своей странице в Instagram, предложив властям легализовать в России марихуану.

"Вы знаете, вчера состоялись съемки всевозможных программ про Наталью Бочкареву. Меня звали на все. Естественно, за деньги. Я не пошла ни на одну. Я могу стать героем программы, когда тема остросоциальная или, когда это по фану и без чернухи. Ситуация с Наташей – чернуха, грязное дело, гадкое. Но танцевать на костях – увольте", – написала Водонаева.

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Она заявила, что испытывает жалость к Бочкаревой в этой ситуации, но актриса, как и все, должна нести ответственность за все свои поступки.

Водонаева отреагировала на скандал с Бочкаревой

"Единственное, о чем я хочу вас попросить, если вы употребляете или выпиваете, то не садитесь за руль, пожалуйста. Если вы на пассажирском сиденье с запасами Пабло Эскобара в трусиках, это одно дело. Но когда вы рискуете чужими жизнями, то спрос за это должен быть по всей строгости. К нашим властям тоже есть предложение: может быть мы, как многие цивилизованные и экономически успешные страны, легализуем марихуану", – добавила Водонаева.

Она предположила, что после этого численность "бухающего и употребляющего всякое д*рьмо" народа резко сократится.

"И криминальная ситуация станет спокойнее, и денег для страны поднимать будем на легальном зеленом бизнесе. Как в США или Канаде", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась информация о задержании Бочкаревой с кокаином. Сама актриса в ответ на шумиху в прессе заявила, что все это ложь, и весь день она провела с детьми.

Вскоре всплыло видео задержания полицией актрисы с наркотиками, а также странный ролик с артисткой возле подъезда. Позже также стало известно, что она имеет более 67 штрафов за различные нарушения ПДД.

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