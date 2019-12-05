"Упек маму в психушку": сын Алибасова показал тревожное видео

Сын скандального продюсера Бари Алибасова опубликовал тревожное видео, снятое возле психиатрической областной клиники имени Святой Софии.

Он сказал своим поклонникам в Instagram, что упек туда мать (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца старницы).

Алибасов упек мать в психушку instagram/BARIALIBASOVJR

"Саратов. Психиатрическая областная клиника имени Святой Софии. Вот куда я упек мою любимую маму. Сейчас мы с маминой двоюродной сестрой идем. Мама живет практически в историческом памятнике. Не, жесть, конечно. Как хорошо, что я раньше ни разу к маме в психушку не приезжал, я бы ее пораньше отсюда, наверное, забрал", – сказал он, посмеиваясь.

Бари Алибасов-младший показал, в какую психушку упрятал маму Кадр из видео

По данным издания "СтарХит", у мамы Алибасова-младшего Елены Уронич была диагностирована шизофрения.

"Бабушка умерла. Мама слегла, папа лежал в Склифе после отравления "Кротом". Словом, на меня все навалилось. А я даже понятия не имел, как ухаживать за мамой. Потом нашел выход: решился на эксперимент. По моей теории, если человек переживает что-то страшное для себя, у него меняется сознание. Для мамы самым страшным было — поехать в Москву и встретиться с папой", – рассказал сын Алибасова.

Мама Алибасова Елена Уронич

Уточняется, что мать Бари сейчас находится в надежных руках. По его словам, в этой больнице – потрясающие врачи, однако ужасная инфраструктура.

"Я понимаю, почему бабушка уберегала меня от всего этого. Теперь это мой крест. Мне срочно надо сделать так, чтобы мама перебралась в Москву. Хочу купить ей здесь квартиру, но для этого нужно, чтобы ее признали дееспособной. Я в шоке от тех условий, в которых она сейчас находится", – добавил Алибасов-младший.

Как сообщал OBOZREVATEL, сын Алибасова заработал на болезни отца 20 миллионов рублей. На этой почве в сети разгорелся скандал, так как в сети говорили, что парень исчез. В частности, его обвиняли в пиаре за счет здоровья отца.

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