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8 сентября • обновлено в 11:36
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"Упаси господь": звезда "Универа" напугала сеть "толстым" фото

6.7т Читать материал на украинском

Звезда молодежного сериала Универ, Валентина Рубцова напугала сеть своим новым снимком. Так, актриса предстала перед поклонниками в весьма необычном образе — на ней был грим, который прибавил артистке несколько десятков килограммов.

Снимок Рубцова разместила на своей странице в Instagram.

"Упаси господь": звезда "Универа" напугала сеть "толстым" фото
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"Когда пришла домой и сняла утяжку", "Ужас, какая есть. Без грима еще хуже", "Валентина, вы так не шутите", "Это что с тобой сотворили?", "Упаси Господь", — пишут в сети.

"Упаси господь": звезда "Универа" напугала сеть "толстым" фото
"Упаси господь": звезда "Универа" напугала сеть "толстым" фото
"Упаси господь": звезда "Универа" напугала сеть "толстым" фото
"Упаси господь": звезда "Универа" напугала сеть "толстым" фото

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская актриса, звезда сериала "Универ. Новая общага" Анна Хилькевич удивила поклонников новым образом.

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