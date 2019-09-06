"Упаси господь": звезда "Универа" напугала сеть "толстым" фото

Звезда молодежного сериала Универ, Валентина Рубцова напугала сеть своим новым снимком. Так, актриса предстала перед поклонниками в весьма необычном образе — на ней был грим, который прибавил артистке несколько десятков килограммов.

Снимок Рубцова разместила на своей странице в Instagram.

"Когда пришла домой и сняла утяжку", "Ужас, какая есть. Без грима еще хуже", "Валентина, вы так не шутите", "Это что с тобой сотворили?", "Упаси Господь", — пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская актриса, звезда сериала "Универ. Новая общага" Анна Хилькевич удивила поклонников новым образом.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.