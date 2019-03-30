Упал и умер: со звездой "Бригады" случилось ЧП

В России 30 марта на машину актера из "Бригады" и "Ликвидации" Виктора Супруна упал сосед и разбился насмерть.

Транспорт был припаркован возле дома. Об этом актер лично признался в комментарии "360".

"Я уже лег спать, когда сработала сигнализация. Я выглянул в окно, смотрю — что-то лежит. Я оделся, вышел, смотрю — лежит труп рядом с моей машиной. То есть человек упал на мою машину, а потом свалился с нее. Это был наш сосед с пятого этажа, но полиция сказала, что он упал с большей высоты. Ну, сосед и сосед, я на 14-м этаже живу, он на пятом. Ну, виделись иногда. Я потом уехал на съемки", — рассказал Супрун.

По его словам, полиция выяснила, что в доме у погибшего было чисто, а хозяйством занималась жена. В правоохранительных органах не исключают, что это был суицид.

Виктор Супрун "Гражданин начальник" (2001) / кинотеатр

"Жена его выскочила, нормальная, трезвая. В полиции сказали, что в квартире у них чисто, аккуратно — то есть это не алкоголики какие-нибудь. Жена рассказала, что услышала, как дверь хлопнула. Вышла — никого нет, потом услышала разговоры на улице и выбежала. Какие у них были отношения — не знаю", — признался актер.

Он добавил, что на машине, которой сейчас четыре года, осталась вмятина, а также был оторван капот. Внутрь Супрун еще не заглядывал. Уточняется, что 57-летний погибший мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Виктор Супрун кинотеатр

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