"Уничижение паче гордыни": Пугачева публично пристыдила Билана

70-летняя российская певица Алла Пугачева публично пристыдила колегу по сцене Диму Билана после скандала в Самаре.

Артистка выразила свое недовольство в комментариях под его видео в социальной сети Instagram.

Так, Билан в очередной раз написал о ситуации, которая произошла в Самаре.

"Друзья, я, как мне помнится, жил и старался жить всегда по законам человечности, многое в жизни видел и прощал сам неоднократно! У меня сердце обливается кровью от того, насколько вы оказались благосклонными к моей ошибке! Я хочу перевернуть эту страницу и взять все самые необходимые уроки из этой истории для себя", — отметил певец.

Примадонна не осталась в стороне и прокомментировала слова артиста.

"Уничижение паче гордыни. Хватит об этом", — написала Пугачева.

Как ранее писал OBOZREVATEL, популярный российский певец Дима Билан опозорился выступлением на Дне города в Самаре. Жители пожаловались на то, что артист не попадал в ноты, издавал странные звуки и показывал пошлые движения. Билана заподозрили в том, что он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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