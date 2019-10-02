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2 октября • обновлено в 13:53
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"Уничижение паче гордыни": Пугачева публично пристыдила Билана

2.8т Читать материал на украинском

70-летняя российская певица Алла Пугачева публично пристыдила колегу по сцене Диму Билана после скандала в Самаре.

Артистка выразила свое недовольство в комментариях под его видео в социальной сети Instagram.

"Уничижение паче гордыни": Пугачева публично пристыдила Билана
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Так, Билан в очередной раз написал о ситуации, которая произошла в Самаре.

"Друзья, я, как мне помнится, жил и старался жить всегда по законам человечности, многое в жизни видел и прощал сам неоднократно! У меня сердце обливается кровью от того, насколько вы оказались благосклонными к моей ошибке! Я хочу перевернуть эту страницу и взять все самые необходимые уроки из этой истории для себя", — отметил певец.

Примадонна не осталась в стороне и прокомментировала слова артиста.

"Уничижение паче гордыни. Хватит об этом", — написала Пугачева.

"Уничижение паче гордыни": Пугачева публично пристыдила Билана

Друзья , я как мне помнится жил и старался жить всегда по законам человечности и многое в жизни видел и прощал сам неоднократно !!! У меня сердце обливается кровью от того на сколько вы оказались благосклонными к моей ошибке ! Я хочу перевернуть эту страницу и взять все самые необходимые уроки из этой истории для себя ! Да , время идёт и что то забывается .. но этот день я помнить буду всю жизнь ! Впереди множество идей и планов ! Вы знаете меня и очень давно и я надеюсь ,что такой случай из 3х тысяч концертов ,которые я дал за период 17-18 лет свой жизни( можно сказать жизнь отдаю сцене ! То что случилось это не система -а форс мажор , за который я несу ответственность ! Но я тоже не робот и мне свойственно как и всем нам , что правда , ошибаться !!! Ещё раз - сильнейше вас уважаю за непотерянную вами человечность ! ❤Repost @bilannews ・・・ Дима Билан @BilanOfficial попросил прощения в Самаре Источник: YouTube 63RU #димабилан #билан #dimabilan #bilan #биланперезагрузка #самара

Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial)

Как ранее писал OBOZREVATEL, популярный российский певец Дима Билан опозорился выступлением на Дне города в Самаре. Жители пожаловались на то, что артист не попадал в ноты, издавал странные звуки и показывал пошлые движения. Билана заподозрили в том, что он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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