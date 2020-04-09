"Унижают и бьют - не терпите": звезда "Первых ласточек" рассказала о насилии в отношениях

Знаменитая украинская актриса Олеся Жураковская, сыгравшая в сериале Нового канала "Первые ласточки", рассказала о насилии в отношениях с любимым человеком.

Артистка дала несколько советов представителям молодежи, страдающим от издевательств

Молодым девушкам, которые столкнулись с похожей проблемой, Жураковская дала несколько советов.

"Абьюз, неравноправные отношения, были причиной расставания с моим любимым человеком. Если, к примеру, парень издевается морально или даже поднимает руку, разворачивайтесь и уходите. Он не достоин того, чтобы вы находились рядом. Человек, который любит, не может тебя бить, унижать, уничтожать как личность! Не надо тратить свои силы, молодость, нервы. Лучше не копаться в этих отношениях, не стараться в чем-то разобраться. Просто уйти", – вспоминает актриса.

Не только молодые девушки страдают от насилия, ведь и они могут быть абьюзерами, а парни – жертвами.

"Ваша жизнь – самодостаточна и самоцельна. То, что вы родились и живете – уже само по себе цель, путь и счастье. Поэтому в этом смысле нужно быть немного эгоцентричными, думать о себе. Лучше перетерпеть боль расставания, ведь дальше это обещает счастливую жизнь. Это я на собственном примере говорю. Стоило перетерпеть, чтобы дальше жить радостно и счастливо", - добавила Жураковская.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый эпизод сериала наделал много шума в сети. Создатели добавили в титры номер горячей линии "Ла Страда-Украина", куда могут обратиться подростки, испытывающие разного рода проблемы. В первый же день демонстрации эксперты приняли десятки звонков.

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