''Умница, горжусь!'' Каменских восхитила фанов занятием в свободное время

Популярная украинская певица Настя Каменских восхитила подписчиков новой фотографией.

Снимок артистка обнародовала на своей странице в Instagram. Она сделала селфи во время учебы - на фото видно тетрадь с иностранными словами. Каменских рассказала, что она часто проводит время, изучая испанский язык.

"Когда ты учишь испанский с огромным удовольствием, каждое свободное мгновение", - написала в своем посте девушка.

instagram.com/kamenskux

"Молодец, умничка. Уважаю. Вообще нету слов", "Восхищаюсь людьми, которые с легкостью учат иностранные языки", "Настя, какая вы молодец! И отличный пример для нас всех", "Волшебная", "Глядя на вас снова хочется учиться", "Настенька, горжусь вами!" - пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно поклонники Насти Каменских раскритиковали ее за клип на песню Peligroso, которую артистка исполнила на итальянском языке, и обвинили в плагиате.