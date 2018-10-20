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''Умница, горжусь!'' Каменских восхитила фанов занятием в свободное время

7.7тЧитать материал на украинском

Популярная украинская певица Настя Каменских восхитила подписчиков новой фотографией.

Снимок артистка обнародовала на своей странице в Instagram. Она сделала селфи во время учебы - на фото видно тетрадь с иностранными словами. Каменских рассказала, что она часто проводит время, изучая испанский язык.

"Когда ты учишь испанский с огромным удовольствием, каждое свободное мгновение", - написала в своем посте девушка.

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''Умница, горжусь!'' Каменских восхитила фанов занятием в свободное время

instagram.com/kamenskux

"Молодец, умничка. Уважаю. Вообще нету слов", "Восхищаюсь людьми, которые с легкостью учат иностранные языки", "Настя, какая вы молодец! И отличный пример для нас всех", "Волшебная", "Глядя на вас снова хочется учиться", "Настенька, горжусь вами!" - пишут в комментариях.

''Умница, горжусь!'' Каменских восхитила фанов занятием в свободное время
''Умница, горжусь!'' Каменских восхитила фанов занятием в свободное время
''Умница, горжусь!'' Каменских восхитила фанов занятием в свободное время
''Умница, горжусь!'' Каменских восхитила фанов занятием в свободное время
''Умница, горжусь!'' Каменских восхитила фанов занятием в свободное время
''Умница, горжусь!'' Каменских восхитила фанов занятием в свободное время
''Умница, горжусь!'' Каменских восхитила фанов занятием в свободное время
''Умница, горжусь!'' Каменских восхитила фанов занятием в свободное время
''Умница, горжусь!'' Каменских восхитила фанов занятием в свободное время

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно поклонники Насти Каменских раскритиковали ее за клип на песню Peligroso, которую артистка исполнила на итальянском языке, и обвинили в плагиате.

Персона
Настя Каменских (NK)
Объекты
шоу-бизнесфотографииInstagram
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Николаев Олег
Николаев Олег
Я никогда не обращал внимание, как-то мимо проходило, поёт и ладно. Но оказывается она не КаменскАЯ, а КаменскИХ. Так это она наша, а не ваша, хохлы. Это русская фамилия с наших северов. У меня солдат служил ЧудиновскиХ. Я прочитал уже про неё в Вики, что по папе она Жмур, и он скорее еврей, с колоритным отчеством Иосифович . Но фамилия на -скиХ - это вам не фамилия на -скиЙ. Кроме того у евреев по маме, а если папа Иосифович Жмур, то не читается ))) Как у Жирика.
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Николаев Олег
Николаев Олег
В целом, она очень красивая женщина, я даже её видел с певцом Потапенко на расстоянии вытянутой руки, близко короче. Руки я не протягивал, конечно. Случайно вышло, не буду кривляться.
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