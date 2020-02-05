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7 февраля • обновлено в 08:22
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Умирают один за другим: в сети заговорили о проклятии сериала "Улицы разбитых фонарей"

11.8т
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В Санкт-Петербурге умер звезда сериала "Улицы разбитых фонарей", российский актер Дмитрий Бульба.

При этом он стал двенадцатым актером этого сериала, скончавшимся за последние три года. В сети даже заговорили о проклятии "Улиц разбитых фонарей", поскольку некоторые артисты умирали с разницей в несколько дней. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает вспомнить ушедших звезд сериала.

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Сергей Кудрявцев

Сергей Кудрявцев

Сергей Кудрявцев

baskino.co

Звезда сериалов "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Ментовские войны", актер театра Сергей Кудрявцев умер 1 ноября 2017 года после тяжелой болезни, которая не называлась. Ему было 56 лет.

Николай Годовиков

Николай Годовиков

Николай Годовиков

sobesednik.ru

Звезда фильма "Белое солнце пустыни" и сериалов "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Агент национальной безопасности" Николай Годовиков умер на 68-м году жизни 23 ноября 2017 года. Артист страдал от онкологического заболевания.

Николай Годовиков в фильме "Белое солнце пустыни"

Николай Годовиков в фильме "Белое солнце пустыни"

Владимир Тыкке

Владимир Тыкке

Владимир Тыкке

wikipedia.org

Российский актер, режиссер и театральный педагог, заслуженный артист РСФСР (1987) Владимир Тыкке умер после тяжелой и продолжительной болезни 16 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге. Ему было 74.

Борис Агешин

Борис Агешин

Борис Агешин

личный архив супруги артиста Татьяны Пилецкой

Заслуженный артист России, первый профессиональный советский мим умер 26 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге. Ему было 78 лет. Причина смерти Агешина не разглашалась. Известен как капитан госбезопасности Игнатьев в "Улицах разбитых фонарей".

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Татьяна Малыщицкая

Татьяна Малыщицкая

Татьяна Малыщицкая

cyclowiki.org

Заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая ушла из жизни в возрасте 57 лет. Она скоропостижно скончалась 9 июня 2018 года в Санкт-Петербурге.

Юрий Ароян

Юрий Ароян

Юрий Ароян

apostrophe.ua

Звезда сериалов "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Агент национальной безопасности", "По имени Барон" Юрий Ароян умер на 68‑м году жизни. Он был найден мертвым в своей квартире 20 июня 2018 года. Соседи артиста рассказали, что он в последние дни много пил. Полиция нашла в квартире актера оружие, однако признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Владислав Жуковский

Владислав Жуковский

Владислав Жуковский

wikipedia.org

Советский и российский актер театра и кино, звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" Владислав Жуковский умер после продолжительной болезни на 74-м году жизни 17 июля 2018 года.

Анатолий Узденский

Анатолий Узденский

Анатолий Узденский

rg.ru

Советский и российский актер театра и кино, народный артист России (1999) Анатолий Узденский скоропостижно скончался в возрасте 66 лет 12 августа 2018 года – во время отпуска в Новосибирске. У артиста были проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Александр Васильев

Александр Васильев

Александр Васильев

rosbalt.ru

Актер Александр Васильев, известный по фильмам "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург" и "Особенности национальной охоты" умер 31 марта 2019 в возрасте 60 лет. Долгое время он боролся с тяжелой болезнью, которая не разглашалась.

Игорь Шибанов

Игорь Шибанов

Игорь Шибанов

wikipedia.org

Российский актер театра и кино Игорь Шибанов, известный по сериалу "Улицы разбитых фонарей" как эксперт Александр Калинин, умер 20 сентября 2019 года на пути в Краснодар, где должен был состояться спектакль с его участием: сердце актера остановилось на 76-м году жизни.

Виталий Жигалин

Виталий Жигалин

Виталий Жигалин

apostrophe.ua

Российский актер и театральный педагог, звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" Виталий Жигалин умер 5 ноября 2019 года в возрасте 48 лет после продолжительной болезни.

Дмитрий Бульба

Дмитрий Бульба

Дмитрий Бульба

rosbalt.ru

Дмитрий Бульба, известный по ролям в сериалах "Ментовские войны", "Невский", "Улицы разбитых фонарей" умер 4 февраля 2020 года в Санкт-Петербурге на 54-м году жизни.

Дмитрий Бульба

Дмитрий Бульба

cyclowiki.org

О причинах смерти Дмитрия Бульбы на данный момент ничего неизвестно. Возможно, актер сломался психологически и злоупотреблял спиртными напитками, либо же с ним произошел несчастный случай. Также не исключено, что актер мог покончить жизнь самоубийством.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как постарели звезды сериала "Во все тяжкие" и что с ними случилось.

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Автор
Алина Мельник
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес шоу звезды актриса актер кино сериал
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Чушь! Актёров жаль, но каждому свой час. Мы все там будем...
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