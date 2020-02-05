Умирают один за другим: в сети заговорили о проклятии сериала "Улицы разбитых фонарей"

В Санкт-Петербурге умер звезда сериала "Улицы разбитых фонарей", российский актер Дмитрий Бульба.

При этом он стал двенадцатым актером этого сериала, скончавшимся за последние три года. В сети даже заговорили о проклятии "Улиц разбитых фонарей", поскольку некоторые артисты умирали с разницей в несколько дней. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает вспомнить ушедших звезд сериала.

Сергей Кудрявцев

Сергей Кудрявцев baskino.co

Звезда сериалов "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Ментовские войны", актер театра Сергей Кудрявцев умер 1 ноября 2017 года после тяжелой болезни, которая не называлась. Ему было 56 лет.

Николай Годовиков

Николай Годовиков sobesednik.ru

Звезда фильма "Белое солнце пустыни" и сериалов "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Агент национальной безопасности" Николай Годовиков умер на 68-м году жизни 23 ноября 2017 года. Артист страдал от онкологического заболевания.

Николай Годовиков в фильме "Белое солнце пустыни"

Владимир Тыкке

Владимир Тыкке wikipedia.org

Российский актер, режиссер и театральный педагог, заслуженный артист РСФСР (1987) Владимир Тыкке умер после тяжелой и продолжительной болезни 16 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге. Ему было 74.

Борис Агешин

Борис Агешин личный архив супруги артиста Татьяны Пилецкой

Заслуженный артист России, первый профессиональный советский мим умер 26 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге. Ему было 78 лет. Причина смерти Агешина не разглашалась. Известен как капитан госбезопасности Игнатьев в "Улицах разбитых фонарей".

Татьяна Малыщицкая

Татьяна Малыщицкая cyclowiki.org

Заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая ушла из жизни в возрасте 57 лет. Она скоропостижно скончалась 9 июня 2018 года в Санкт-Петербурге.

Юрий Ароян

Юрий Ароян apostrophe.ua

Звезда сериалов "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Агент национальной безопасности", "По имени Барон" Юрий Ароян умер на 68‑м году жизни. Он был найден мертвым в своей квартире 20 июня 2018 года. Соседи артиста рассказали, что он в последние дни много пил. Полиция нашла в квартире актера оружие, однако признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Владислав Жуковский

Владислав Жуковский wikipedia.org

Советский и российский актер театра и кино, звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" Владислав Жуковский умер после продолжительной болезни на 74-м году жизни 17 июля 2018 года.

Анатолий Узденский

Анатолий Узденский rg.ru

Советский и российский актер театра и кино, народный артист России (1999) Анатолий Узденский скоропостижно скончался в возрасте 66 лет 12 августа 2018 года – во время отпуска в Новосибирске. У артиста были проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Александр Васильев

Александр Васильев rosbalt.ru

Актер Александр Васильев, известный по фильмам "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург" и "Особенности национальной охоты" умер 31 марта 2019 в возрасте 60 лет. Долгое время он боролся с тяжелой болезнью, которая не разглашалась.

Игорь Шибанов

Игорь Шибанов wikipedia.org

Российский актер театра и кино Игорь Шибанов, известный по сериалу "Улицы разбитых фонарей" как эксперт Александр Калинин, умер 20 сентября 2019 года на пути в Краснодар, где должен был состояться спектакль с его участием: сердце актера остановилось на 76-м году жизни.

Виталий Жигалин

Виталий Жигалин apostrophe.ua

Российский актер и театральный педагог, звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" Виталий Жигалин умер 5 ноября 2019 года в возрасте 48 лет после продолжительной болезни.

Дмитрий Бульба

Дмитрий Бульба rosbalt.ru

Дмитрий Бульба, известный по ролям в сериалах "Ментовские войны", "Невский", "Улицы разбитых фонарей" умер 4 февраля 2020 года в Санкт-Петербурге на 54-м году жизни.

Дмитрий Бульба cyclowiki.org

О причинах смерти Дмитрия Бульбы на данный момент ничего неизвестно. Возможно, актер сломался психологически и злоупотреблял спиртными напитками, либо же с ним произошел несчастный случай. Также не исключено, что актер мог покончить жизнь самоубийством.

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