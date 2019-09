Умирающую в больнице Заворотнюк навестила дочь

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая по информации СМИ находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, Анна Заворотнюк приехала навестить мать.

22-летняя девушка принесла с собой большой воздушный шар в форме сердца на котором, было написано: "I love you this much (я очень тебя люблю)", пишет Telegram-канал Mash.

