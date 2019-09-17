Умирающую в больнице Заворотнюк навестила дочь

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая по информации СМИ находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, Анна Заворотнюк приехала навестить мать.
22-летняя девушка принесла с собой большой воздушный шар в форме сердца на котором, было написано: "I love you this much (я очень тебя люблю)", пишет Telegram-канал Mash.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что артистка отменила спектакли в театре и перестала появляться на светских мероприятиях.
Соседи рассказали о шокирующем внешнем виде актрисы и сообщили о ее госпитализации.
Позже стало известно, что Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По данным СМИ, ее ввели в медикаментозную кому.
На фоне болезни у нее развился частичный паралич правой части тела.
Нейрохирург Вячеслав Рак прокомментировал информацию о том, что актрису могли отключить от интенсивной терапии.
СМИ сообщили, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!