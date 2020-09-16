Умерший пропагандист Тесак выступал на украинском телевидении: как он боролся с педофилами

Российский пропагандист Марцинкевич по прозвищу "Тесак", который покончил с собой в СИЗО, выступал на украинском телевидении и делился информацией, как боролся с педофилами.

В одном из выпусков ток-шоу "Один за всех" за 2013 год националист рассказал, что создал организацию "Оккупай-педофиляй" и еженедельно проводил рейды (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я национал-социалист. Педофилия, по моему глубокому убеждению, это внутренний либерализм. То есть либерализм по отношению к самому себе", – отметил Марцинкевич.

Так, Марцинкевич от имени 15-летнего Миши договаривался о встрече со взрослыми мужчинами. Когда педофил приходил в назначенное место, то его там ждало около 20 участников организации. После беседы жертву отпускали, а скандальные разоблачения выкладывали в соцсети. Таким образом они узнали и о герое программы, который оказался офицером и развращал несовершеннолетних парней.

"Проблема действительно глубокая. Мы можем с этим бороться, а милиция – нет. Она не может заниматься провокациями. Милиция не может знакомиться с педофилами от имени несовершеннолетнего, а мы – можем. А потом мы их "сдаем". Наша организация посадила пять человек в России", – добавил Тесак.

Отметим, оганизация "Оккупай-педофиляй" занималась избиением и унижением людей, которых члены движения считали педофилами. Все издевательства снимались на видеокамеру, а затем видеоролики публиковали в соцсетях. Марцинкевич называл организацию "социальным проектом, направленным на выявление сущности либеральных взглядов и привлечение внимания общества к этой проблеме.

Максим Марцинкевич – российский общественный деятель, соучредитель и идеолог неформального общественного движения "Реструкта", который действовал на постсоветском пространстве.

Он был трижды осужден к уголовному наказанию по ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства). Причиной судимостей Максима Марцинкевича были ролики, содержащие расистские и нацистские призывы. Также он отбывал наказание за разбой и хулиганство.

Как сообщал OBOZREVATEL, инсайдеры рассказали, что Марцинкевич оставил предсмертную записку, где заявил, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО. Записку он закончил словами "Простите меня".