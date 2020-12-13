Умершая дочь нардепа Столара оказалась певицей и популярным в США стримером. Видео

19-летняя дочь народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадима Столара Диана, которая недавно скончалась во сне, выпускала в США песни под псевдонимом LilSlavic.

В интервью американскому журналу SHE Magazine USA, записанному незадолго до смерти, девушка рассказала, что музыка "всегда была частью" нее, однако выражать себя ей иногда мешали внешние обстоятельства (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я с детства была уверена в себе. Я родом из Украины, но мне не разрешают говорить или петь о том, о чем я пою", – рассказала Столар.

Издание назвало Столар "воплощением поколения Z", молодой артисткой, которая исходит из позиции "я делаю то, что хочу, когда хочу".

Отмечается, что в 19 лет у нее уже было около 45 000 стримов в месяц на Spotify, и это число только росло. Когда девушке было 15, она переехала в США, чтобы воплотить свои мечты, несмотря на языковой барьер.

"Я делаю все это, чтобы моя семья и мои родители гордились мной. Я не верила, что могу стать певицей, но моя мама верила. По большей части сейчас я пою из-за мамы. Мои родители помогли мне, когда я была на самом дне", – отметила Столар.

Самая популярная песня Дианы Столар – композиция "Sorry Bruh". Ролик, опубликованный 18 ноября 2020 года, набрал в YouTube около 25 тысяч просмотров.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 19-летняя дочь народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадима Столара скончалась во сне от остановки сердца.