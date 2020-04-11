Умерли за сутки: Мадонна потеряла троих близких людей из-за коронавируса

Американская певица Мадонна призналась, что из-за коронавируса за сутки умерли три ее близких человека.

Об этом знаменитость рассказала в видеообращении, которое опубликовала на своей странице в Instagram.

Мадонна Getty

Так, Мадонна поделилась, что 9 апреля умерли ее двоюродный брат, брат телохранителя и коллега Орландо Пуэрта, который делал ремиксы на ее музыку.

"Не каждый день мы проводим хорошо. Я не спала прошлой ночью ни минуты, а сегодня полностью разбита. За последние 24 часа умер мой двоюродный брат. Брат моего охранника умер. И Орландо Пуерта, который играл очень важную роль в моей жизни, делал для меня ремиксы. Этих трех людей я потеряла за 24 часа. Это повлияло на мое настроение. Сегодня был плохой день, с меня достаточно", – призналась певица.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что отец известной американской певицы Рианны 66-летний Рональд Фенти заболел коронавирусом. Он признался, что из-за прогрессирования болезни оказался на грани жизни и смерти.