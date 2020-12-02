Умерла звезда СССР из фильма "Весна на Заречной улице" Иванова

Умерла известная советская и российская актриса Нина Иванова, которая прославилась в СССР благодаря главной роли в фильме "Весна на Заречной улице".

Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Ивановой было 86 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

"1 декабря 2020 года на 87 году после продолжительной болезни ушла из жизни замечательная актриса кино, режиссер Нина Георгиевна Иванова", – говорится в сообщении.

Как выглядела Нина Иванова в молодости и сейчас. Lenta.Kz

Прощание с артисткой состоится 4 декабря в Москве.

Отметим, Нина Иванова – известная советская киноактриса, свою первую роль исполнила в десять лет в фильме Виктора Эйсымонта "Жила была девочка". Известность получила после роли учительницы русского языка и литературы Татьяны Сергеевны Левченко в фильме "Весна на Заречной улице" режиссеров Феликса Миронера и Марлена Хуциева.

Также Иванова снялась в таких фильмах, как "Киевлянка", "Любовью надо дорожить", "Серая болезнь", "Еще можно успеть", позже была одним из режиссеров знаменитого детского киножурнала "Ералаш".

Нина Иванова в молодости. 24СМИ

Нина Иванова в фильме "Весна на Заречной улице". Экспресс Газета

Всего ее карьера актрисы продолжалась 30 лет, в 1974 году Иванова сама отказалась от ролей в фильмах, так как некоторые ленты в ее фильмографии разочаровали актрису. Она переквалифицировалась в режиссера, однако эта деятельность не стала продолжительной. Нина Иванова ушла на пенсию в возрасте 46 лет. Из-за серьезных финансовых трудностей ей также приходилось работать медсестрой в одной из московских больниц.

Как выглядела Нина Иванова . КиноТеатр. ру

Как выглядела Нина Иванова. 24СМИ

Как сообщал OBOZREVATEL, советский актер, звезда фильма "Собачье сердце" Борис Плотников умер на 72-м году жизни. Причиной смерти стал коронавирус. В "Собачьем сердце" Плотников сыграл доктора Борменталя.