Умерла звезда сериалов 'Дикая роза' и 'Богатые тоже плачут'

Скончалась мексиканская актриса, сыгравшая в сериалах "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут", Малени Моралес.

Об этом сообщает ассоциация актеров Мексики в Twitter.

"Национальная ассоциация актеров глубоко сожалеет о смерти нашей коллеги Малени Моралес, члена нашего профсоюза, сегодня ушедшей из жизни", – сообщили в ассоциации.

Причина смерти Моралес не раскрывается. Известно только то, что актриса ранее страдала от онкологического заболевания.

Стоит отметить, что Моралес начала свою творческую карьеру в 1979 году. Всего в ее фильмографии 13 ролей. Наибольшую популярность в мире ей принесли картины "Богатые тоже плачут", "Камила" и "Дикая роза".

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