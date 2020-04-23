Умерла звезда "Отчаянных домохозяек"

В США умерла голливудская актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ширли Найт. Ей было 83 года.

Смерть артистки наступила по естественным причинам. Об этом сообщила ее старшая дочь – актриса Кейтлин Хопкинс, передает Hollywood Reporter.

Ширли Найт Фото: film.ru

В 1960-х годах Ширли Найт была дважды номинирована на премию "Оскар" за роли в фильмах "Тьма наверху лестницы" и "Сладкоголосая птица юности". Она была лауреатом двух премий "Эмми", а также премий "Золотой глобус" и "Тони".

Ширли Найт Фото: sb.by

Кроме того, Найт известна по таким фильмам и сериалам, как "Пленники Посейдона", "Отчаянные домохозяйки", "Если бы эти стены могли говорить", "Люди дождя", "Лучше не бывает", "Она написала убийство".

Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки" Фото: film.ru

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