Умерла звезда культового сериала "Твин Пикс"

В Лос-Анджелесе 11 октября умер известный голливудский актер Роберт Форстер в 78 лет.

По данным The Hollywood Reporter, он долгое время страдал от рака мозга, а скончался в собственном доме.

Роберт Форстер играл во многих культовых фильмах и сериалах, а также работал с такими гигантами, как Дэвид Линч и Квентин Тарантано. В частности, он снимался в третьем сезоне "Твин Пикс" и "Джеки Браун".

Роберт Форстер (слева) в "Твин Пикс" Кадр из фильма

Дебют актера состоялся в 1967 году в фильме с участием Элизабет Тейлор и Марлоном Брандо "Блики в золотом глазу".

В 90-х его популярность неожиданно начала подать, из-за чего Форстеру приходилось браться за потенциально неудачные проекты, чтобы заработать денег.

Роберт Форстер (слева) в "Джеки Браун" Кадр из фильма

"Моя карьера была такой в течение 5 лет, а потом еще 27. Каждый раз, когда она достигала дна, я думал, что смогу терпеть. Затем она снова упала. В конце у меня не было ни агента, ни менеджера, ни адвоката. Ничего. Я брался за все", – рассказывал он в 2018 году в интервью Chicago Tribune.

Но полоса неудач закончилась на Тарантино, который в 1997 году пригласил актера на роль Макса Черри в фильм о Джеки Брауне. И уже через год Роберт стал номинантом на премию "Оскар", благодаря блестящей игре.

Форстер в фильме "Джеки Браун"

На счету Форстера есть много известных фильмов, среди которых: "Психо", "Падение Лондона", "Алькатрас", "Призраки бывших подружек", "Малхолланд Драйв", "Отряд "Дельта". А последней его работой стала роль в картине "Путь: Во все тяжкие. Фильм" по одноименному сериалу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о смерти российского актера, который ушел из жизни прямо на сцене.

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