Умерла звезда "Игры престолов" Диана Ригг

Американская актриса, звезда сериала "Игра престолов" Диана Ригг умерла в возрасте 82 лет.

Об этом сообщает издание Express со ссылкой на агента артистки. По словам инсайдеров, причина смерти Ригг не уточняется.

"С огромной печалью мы сообщаем, что Диана Ригг мирно скончалась сегодня утром. Она была в это время дома со своей семьей... Диана была иконой театра, кино и телевидения. Она была лауреатом премий BAFTA, Emmy, Tony и Evening Standard Awards за свою работу на сцене и экране. Она была очень любимой и уважаемой представительницей своей профессии, которая любила свою работу и своих коллег-актеров. Ее будет очень не хватать", – заявил представитель актрисы.

Умерла актриса Диана Ригг. imago-images.de

Диана Ригг родилась 20 июля 1938 года в городе Донкастер, Великобритания. Наибольшую славу ей принесли роли девушки Бонда в фильме "На секретной службе ее Величества" и Оленны Тирелл в "Игре престолов".

Диана Ригг в фильме о Джеймсе Бонде. pinterest

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании 25 июля умер Питер Грин, один из основателей британо-американской рок-группы Fleetwood Mac. Музыканту было 73 года.