Умерла звезда французского шансона Жюльетт Греко

Звезда французского шансона Жюльетт Греко умерла в возрасте 93 лет.

Об этом сообщает агентство AFP. По словам инсайдеров, артистка скончалась у себя дома в окружении семьи.

"Жюльетт Греко умерла в эту среду в окружении своей семьи. Ее жизнь была необыкновенной. До 89 лет она заставляла французские песни сиять", – привело агентство заявление семьи певицы.

Жюльетт Греко

Жюльетт Греко родилась 7 февраля 1927 года в Монпелье, Франция. Популярность звезде принесли такие хиты: Si Tu T'imagines, Parlez-moi d`Amour и Je Suis Comme Je Suis. Она сотрудничала с лучшими французскими композиторами и исполнителями. Многим пришлась по душе ее совместное творчество с Сержем Генсбуром.

Жюльетт Греко в молодости. news.ru

Греко также снималась в кино. Среди ее работ – роли в таких фильмах, как "Орфей", "Хижина дяди Тома", "Любовь у моря", "Лили, полюби меня" и "Ночь генералов".

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