Известная российская актриса и звезда фильма "Не могу сказать "прощай" Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.

Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Татьяна Паркина kino-teatr.ru

Так, известно, что причиной смерти стала продолжительная болезнь. Однако, какой именно был диагноз у актрисы, не сообщается.

"Татьяна Алексеевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности", – говорится в сообщении.

kino-teatr.ru

Татьяна Паркина известна работой в таких картинах, как "Зависть богов", "Красное и черное", "Не могу сказать "прощай".

Кроме того, актриса успешно занималась вокалов и гастролировала.

Татьяна Паркина rg.ru

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в США умерла голливудская актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ширли Найт. Ей было 83 года.