Умерла звезда фильма "Иван да Марья"

Российская актриса Зинаида Славина скончалась в возрасте 79 лет. Причина смерти не уточняется.

Об этом сообщается на сайте "Содружества актеров Таганки". Дата и место похорон артистки станут известны позднее.

Зинаида Славина

Славина родилась в Петергофе в 1940 году. Окончила театральное училище имени Щукина, выступала в Театре на Таганке — за свою карьеру она отыграла более 1600 спектаклей.

Зинаида Славина

Артистка снималась в таких фильмах, как "Дорога к морю", "Иван да Марья", "Происшествие, которого никто не заметил", "Сергей Лазо", "Салют, Мария!", "Новенькая", "О друзьях-товарищах", "Жил человек", "Мартин Иден", "Софья Перовская" и "Каждый вечер после работы".

Зинаида Славина и Владимир Высоцкий

Зинаида Славина

Как ранее писал OBOZREVATEL, известная российская актриса Александра Назарова умерла на 80-м году жизни в Москве.

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