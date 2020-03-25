В ночь на 25 марта в Москве умерла народная артистка СССР Инна Макарова. Актрисе было 93 года.
Об этом сообщает Экспресс газета.
Инна Макарова
Starhit
Последние несколько недель звезда советских фильмов лежала в одной из московских больниц. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии 4 марта. Однако точный диагноз актрисы не разглашался.
Инна Макарова
24smi.org
Известно, что ранее Макарова страдала от приступов астмы. Актриса столкнулась с болезнью еще в молодости, но бороться с ней начала лишь несколько лет назад. Впрочем, болезнь не мешала артистке работать и сниматься.
Инна Макарова
кадр из фильма
Зрители запомнили Инну Макарову по ролям в фильмах "Девчата", "Молодая гвардия", "Сельский врач", "Дело Румянцева", "Высота", "Дорогой мой человек", "Женитьба Бальзаминова".
Инна Макарова
кадр из фильма "Девчата"
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что актрису Инну Макарову экстренно госпитализировали в Москве. Артистке внезапно стало плохо и близкие сразу же вызвали скорую помощь.
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