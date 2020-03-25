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25 марта • обновлено в 13:16
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Умерла звезда фильма "Девчата" Инна Макарова: что известно о знаменитой в СССР артистке

1.9т
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В ночь на 25 марта в Москве умерла народная артистка СССР Инна Макарова. Актрисе было 93 года.

Об этом сообщает Экспресс газета.

Инна Макарова

Инна Макарова

Starhit

Последние несколько недель звезда советских фильмов лежала в одной из московских больниц. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии 4 марта. Однако точный диагноз актрисы не разглашался.

Инна Макарова

Инна Макарова

24smi.org

Известно, что ранее Макарова страдала от приступов астмы. Актриса столкнулась с болезнью еще в молодости, но бороться с ней начала лишь несколько лет назад. Впрочем, болезнь не мешала артистке работать и сниматься.

Инна Макарова

Инна Макарова

кадр из фильма

Зрители запомнили Инну Макарову по ролям в фильмах "Девчата", "Молодая гвардия", "Сельский врач", "Дело Румянцева", "Высота", "Дорогой мой человек", "Женитьба Бальзаминова".

Инна Макарова

Инна Макарова

кадр из фильма "Девчата"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что актрису Инну Макарову экстренно госпитализировали в Москве. Артистке внезапно стало плохо и близкие сразу же вызвали скорую помощь.

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
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