Умерла звезда фильма "А зори здесь тихие" Алла Мещерякова
Российская актриса, звезда фильма "А зори здесь тихие" Алла Мещерякова умерла. Ей было 77 лет.
Об этом сообщается на официальном сайте Союза кинематографистов РФ. О причине смерти пока не известно.
"Ушла из жизни талантливая актриса театра и кино, актриса театра "Киноактер", Заслуженная артистка России Алла Дмитриевна Мещерякова. Она навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой, воплощением женской красоты, сердечности. Светлая память", – говорится в сообщении.
Алла Мещерякова дебютировала в кино, сыграв в фильме режиссера Марка Орлова "Страницы первой любви". За актерскую жизнь она снялась более чем в 80 картинах, среди которых есть "Сердце друга", "Вальс", "А зори здесь тихие", "Ксения, любимая жена Федора" и другие. Также актриса работала в Московском государственном театре киноактера с 1965 года.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, умерла российская актриса и звезда фильма "Не могу сказать "прощай" Татьяна Паркина. Ей было 69 лет.