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14 мая • обновлено в 16:40
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Умерла звезда фильма "А зори здесь тихие" Алла Мещерякова

5.3т
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Российская актриса, звезда фильма "А зори здесь тихие" Алла Мещерякова умерла. Ей было 77 лет.

Об этом сообщается на официальном сайте Союза кинематографистов РФ. О причине смерти пока не известно.

Алла Мещерякова

Алла Мещерякова

"Ушла из жизни талантливая актриса театра и кино, актриса театра "Киноактер", Заслуженная артистка России Алла Дмитриевна Мещерякова. Она навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой, воплощением женской красоты, сердечности. Светлая память", – говорится в сообщении.

Алла Мещерякова дебютировала в кино, сыграв в фильме режиссера Марка Орлова "Страницы первой любви". За актерскую жизнь она снялась более чем в 80 картинах, среди которых есть "Сердце друга", "Вальс", "А зори здесь тихие", "Ксения, любимая жена Федора" и другие. Также актриса работала в Московском государственном театре киноактера с 1965 года.

Алла Мещерякова

Алла Мещерякова

Фото: kino-teatr.ru

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, умерла российская актриса и звезда фильма "Не могу сказать "прощай" Татьяна Паркина. Ей было 69 лет.

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Автор
Кристина Долматова
Теги
шоу-бизнес шоу
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