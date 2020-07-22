Умерла знаменитая джазовая певица и актриса Энни Росс: что известно

Юля Ухина Люди 15:05, 22.07.2020 Обновлено: 15:07, 22.07.2020

Известная британская джазовая певица и актриса Энни Росс умерла в возрасте 89 лет.

Об этом сообщает газета The Washington Post. По словам инсайдеров, артистка скончалась в своем доме на Манхэттене. Как пояснил ее бывший менеджер Джим Коулман, Росс страдала от болезней сердца и эмфиземы.

Энни Росс была участницей джазового вокального трио Lambert, Hendricks & Ross, вместе с которым она записала семь альбомов. В 1962 году певица покинула коллектив и открыла собственный ночной клуб в Лондоне, где выступали такие звезды, как Джо Уильямс, Нина Симон, Блоссом Дири и Эррол Гарнер.

Энни Росс умерла в возрасте 89 лет (фото – bbc.co.uk)

В 1943 году Росс снялась в своей первой полнометражной картине "Представляя Лили Марс". Она также снималась в таких фильмах, как "Игрок", "Короткий монтаж", "Сбрось маму с поезда", "Голубое небо", "Салон Китти", "Янки", "Прибавьте громкость" и "Супермен 3".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умер российский художник Виктор Чижиков, который создал образ медвежонка Миши, ставшего символом московской Олимпиады 1980 года. Ему было 84 года.

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