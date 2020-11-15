Умерла жена лидера 'Пиккардийской терции'

Жена известного художественного руководителя "Пиккардийской терции" Владимира Якимца Вера умерла после продолжительной болезни.

Об утрате жены сообщил сам лидер группы на своей странице в Facebook, опубликовал соответствующий пост.

"На десятую годовщину нашего брака я говорил, что у нас впереди целая жизнь ... Теперь у нас впереди целая вечность ... Три года болезнь, которая быстро ломала и гораздо более сильных людей, не могла тебя побороть, потому что ты была сама любовь. .. Наверное на небе не хватает таких ангелов, которые защищают людей именно любовью ... Прости меня за все и хочу, чтобы именно ты встретила меня, в мое определенное время, на пути к нашей вечности", – написал в соцсети музыкант.

Якимец уточнил, что парастас состоится в понедельник в 10.00 в траурном зале часовни на ул. Пекарской во Львове

Также музыкант попросил у поклонников финансовой помощи, поскольку карантин фактически запретил концертную деятельность.

Стоит отметить, что в 40-летнем возрасте у жены артиста обнаружили рак. Она боролась с болезнью, однако недавно произошло обострение. Врачам не удалось ее спасти. Жена музыканта умерла дома. Ей было 43 года.

Отметим, что "Пиккардиийская терция" известна украинцам как а-капельная группа, секстет, во главе Владимира Якимца. Группа существует 28 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умер известный советский актер Армен Джигарханян.