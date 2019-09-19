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19 сентября • обновлено в 04:25
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Умерла за мгновение до свадьбы: жуткая история беременной невесты напугала СМИ

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Беременная невеста умерла за мгновение до свадьбы, перенеся инсульт в лимузине. 30-летняя медсестра Джессика была на шестом месяце беременности.

В день, когда она отправилась на машине в церковь на собственную свадьбу, девушка внезапно почувствовала себя плохо, пишет Life.ru.

Умерла за мгновение до свадьбы: жуткая история беременной невесты напугала СМИ
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В это время 31-летний пожарный Флавио ждал невесту у алтаря. В пути девушка успела потерять сознание, а когда приехала, на короткий миг пришла в себя, чтобы взглянуть на возлюбленного.

Гедес немедленно доставили в больницу, где у неё диагностировали инсульт, вызванный преэклампсией и внутренним кровотечением. Врачи были вынуждены провести срочное кесарево, чтобы спасти ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в 90-летнем возрасте ушел из жизни заслуженный и народный артист РСФСР Юрий Колычев.

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