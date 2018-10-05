Умерла выдающаяся актриса и герой Украины

В пятницу, 5 октября, на 75 году жизни скончалась актриса, герой Украины Неонила Крюкова.

О смерти артистки на личной странице в Facebook сообщила ее дочь Мирослава Барчук.

Фото: day.kyiv.ua

"Ушла мамочка сегодня утром. Очень просим помолиться за нее", - написала она.

В своем посте Бачук отметила, что время и место прощания будет объявлено позже. Причину смерти матери она также раскрывать не стала, однако, насколько известно, в 2006 году Крюкова получила травму позвоночника, в результате чего оказалась прикована к постели.

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"Великая актриса и великий борец. Когда нам была нужна помощь во время Студенческой революции на граните, она пришла и легла на гранит вместе со студентами. Потому что Украина и борьба за нее были в ее сердце", - также написал в Facebook журналист Александр Доний.

Неонила Крюкова родилась 14 ноября 1943 года в селе Поповка. Будущая артистка окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого, после чего ей предстояло сыграть наиболее известные роли в фильмах "На Киевском направлении", "Пропавшая грамота", "Кайдашева семья".

Крюкова была одной из первых, кто выступил в Чернобыле перед ликвидаторами аварии на ЧАЭС. Также была участницей Оранжевой революции. В 2008-м году артистке было присвоено звание героя Украины.

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