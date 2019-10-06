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6 октября • обновлено в 12:09
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"Невозможно поверить!" Внезапно умерла 33-летняя популярная украинская актриса

61.3т Читать материал на украинском

В субботу, 5 октября, умерла известная украинская актриса театра и кино Марина Куклина-Май. Ей было всего 33 года.

О трагедии в Facebook сообщили ее друзья и близкие. Причина смерти женщины пока не сообщалась.

"Мариночка, которая оказалась в этом мире для того, чтобы дарить нам радость и свет, а еще научить нас любить, прощать, бороться, терпеть, Жить! Это глаза Марины, открытые всему миру, эта незабываемая улыбка и веселый смех... Светлая память тебе, светлая девочка", – пишет известная актриса Римма Зюбина.

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Марина Куклина-Май

Марина Куклина-Май

Facebook Дины Куцой

Марина Куклина-Май

Марина Куклина-Май

Facebook Дмитрия Томашпольского

"Марина Куклина... Ты просто космос! Спи сопкойно", – выразила слова сочувствия Дина Куцая. "Мариночка Куклина. Светлая память", – скорбит Дмитрий Томашпольский.

Как пишут "Факты", весной коллеги и друзья Куклиной-Май призвали оказать помощь актрисе. Скорее всего, она боролась с тяжелой болезнью.

Марина Куклина-Май родилась 12 июня 1986 года. В 2003 году поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, который закончила в 2007.

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Марина Куклина-Май

Марина Куклина-Май

Facebook Дины Куцой

С 2007 года была актрисой Киевского театра на Липках. Среди ее работ: "Полианна" — Поллианна, "Приведение замка Кентервиль" — Вирджиния.

С 2009 года снималась в кино, дебютировав в сериалах "По закону" (Елена Немцова) и "Возвращение Мухтара-5" (Людмила). Свою первую главную роль сыграла в 2017 году в мелодраматическом сериале "Кафе на Садовой" режиссера Кристины Сиволап.

Также Куклина снималась в сериалах "Пес", "Анна Герман", "Женский доктор". Всего у нее 49 ролей в кино и телесериалах. Актриса была замужем. Ее муж — украинский режиссер Андрей Май. У пары есть сын.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковске 3 марта умер украинский актер, народный артист Украины Сергей Романюк. Он снялся более чем в 40 фильмах, среди которых "Возвращение Мухтара", "Роксолана", "Райские птицы", "Записки курносого Мефистофеля", "Владыка Андрей", "Девять жизней Нестора Махно", "По законам военного времени", "День рождения Буржуя", "Брат за брата", "Овод".

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Место
Украина
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
жаль(( не знаю какой она была актрисой, но женщиной весьма миловидной, жаль...
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К Денис
К Денис
Вот блин.... Я открыл новость в надежде на Скотнину С.)))ээх а тут другая какая то.. Грусть печаль..
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Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
очень жаль, земля пухом.
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