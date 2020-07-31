Умерла украинская актриса из сериала "Крепостная" Оксана Воронина: что произошло

Известная украинская актриса театра имени Леси Украины Оксана Воронина умерла после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.

Ей было 53 года. О смерти артистки сообщили на Facebook-странице театра, где она работала почти 20 лет.

"Остановилось такое доброе и ранимое сердце актрисы Оксаны Викторовны Ворониной. Она была не просто олицетворением красоты, но и умела её замечать и создавать. Королева и героиня на сцене до последнего вздоха героически держалась за жизнь. В Театре русской драмы имени Леси Украинки Оксана Воронина проработала почти 20 лет. Тяжелая болезнь не позволила ей отпраздновать сценический юбилей", – написали в сети.

Оксана Воронина умерла Зеркало недели

Оксана Викторовна Воронина родилась 11 ноября 1967 года в городе Путивль Сумской области Украины. Окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого. Работала в Белгородском государственном академическом театре имени Щепкина. С 2001 года была актрисой киевского театра русской драмы имени Леси Украинки.

Воронина играла во многих известных спектаклях: "В плену страстей (Каменный властелин)", "Дон Кихот. 1938 год", "Новогодние сюрпризы", "Ревизор", "Маскарад", "Странная миссис Сэвидж" и других.

Также она запомнилась по ролям в кино и сериалах "В воскресенье утром зелье копала", "Крепостная", "Плохой хороший коп", "Только не отпускай меня", "Владыка Андрей".

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