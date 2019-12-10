Умерла солистка легендарных Roxette: что известно

Стало известно о смерти солистки известной шведской группы Roxette Мари Фредрикссон.

Как сообщило шведское издание SVT, причиной стала продолжительная болезнь. "С большой грустью мы должны объявить, что один из наших величайших и самых любимых художников ушел. Мари Фредрикссон скончалась утром 9 декабря из-за вернувшейся болезни", - пишет Мари Димберг, пресс-секретарь и менеджер Roxette и Golden Times в пресс-релизе.

Создатели Roxette Мари Фредрикссон и Пер Гессле

Мари Фредрикссон заболела в 2002 году, когда она перенесла опухоль головного мозга. Однако в 2010 году она снова начала выступать с Roxette и проводила мировые турне.

На смерть Фредрикссон отреагировал ее старый друг и сооснователь Roxette Пер Гессле.

"Время летит так быстро. Такое ощущение, что совсем недавно мы с Мари сидели в моей маленькой квартире в Хальмстаде и делились мечтами. И как фантастически все сложилось! Спасибо Мари, спасибо за ВСЕ. Ты была по-настоящему уникальным музыкантом, певцом на уровне, который мы вряд ли когда-либо снова испытаем. Ты разрисовала мои черно-белые песни самыми красивыми цветами. Ты была моим прекрасным другом более сорока лет. Я горжусь и счастлив, что получил от тебя так много времени, таланта, тепла, щедрости и юмора. Вся моя любовь к тебе и твоей семье. Мир никогда не будет прежним", — сказал он в комментарии шведскому изданию.

Фото с последних концертов Мари в 2015 году

Фото с последних концертов Мари в 2015 году

Фото с последних концертов Мари в 2015 году

Фото с последних концертов Мари в 2015 году

Группа Roxette начала существование в 1986 году. Мари Фредрикссон основала ее вместе с тогда уже известным в Швеции музыкантом Пером Гессле. Фредрикссон играла в ней с перерывами до 2015 года, когда все же решила уйти со сцены. Предположительно, причиной стала болезнь. За эти годы музыканты получили 8 номинаций на Грэмми, выиграв две награды в 1991 году.

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