Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо

Украинская певица, солистка и сопродюсер легендарной группы 90- х "Фристайл" Нина Кирсо, умерла. Ей было 56 лет.

О смерти артистки сообщила сестра знаменитости Алла на своей странице в Facebook.

Нина Кирсо Фото: segodnya.ua

"Час назад не стало моей любимой сестренки... Прошу молитв о рабе божьей Нине", – написала она.

Напомним, что 1 июня в 2018 году у Нины Кирсо случился инсульт. В тот момент дома она была одна – муж Анатолий Розанов с 20-летним сыном Максимом поехали на гастроли. Певицу нашли друзья в доме в Полтаве без сознания и вызвали скорую помощь. 2 июня Нине Кирсо сделали операцию. Она до самой смерти находилась в коме.

Нина Кирсо Фото: facebook/ninakirso

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в США умерла голливудская актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ширли Найт. Ей было 83 года.

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