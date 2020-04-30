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30 апреля • обновлено в 21:34
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Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо

4.7т
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Украинская певица, солистка и сопродюсер легендарной группы 90- х "Фристайл" Нина Кирсо, умерла. Ей было 56 лет.

О смерти артистки сообщила сестра знаменитости Алла на своей странице в Facebook.

Нина Кирсо

Нина Кирсо

Фото: segodnya.ua

"Час назад не стало моей любимой сестренки... Прошу молитв о рабе божьей Нине", – написала она.

Напомним, что 1 июня в 2018 году у Нины Кирсо случился инсульт. В тот момент дома она была одна – муж Анатолий Розанов с 20-летним сыном Максимом поехали на гастроли. Певицу нашли друзья в доме в Полтаве без сознания и вызвали скорую помощь. 2 июня Нине Кирсо сделали операцию. Она до самой смерти находилась в коме.

Нина Кирсо

Нина Кирсо

Фото: facebook/ninakirso

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в США умерла голливудская актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ширли Найт. Ей было 83 года.

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Автор
Кристина Долматова
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Выйду из абсервации, поставлю свечку! Земля пухом! Мна искренне жаль такой потери!
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Рано(, земля,пухом
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