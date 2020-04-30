Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо

Украинская певица, солистка и сопродюсер легендарной группы 90- х "Фристайл" Нина Кирсо, умерла. Ей было 56 лет.
О смерти артистки сообщила сестра знаменитости Алла на своей странице в Facebook.
Нина Кирсо
Фото: segodnya.ua
"Час назад не стало моей любимой сестренки... Прошу молитв о рабе божьей Нине", – написала она.
Напомним, что 1 июня в 2018 году у Нины Кирсо случился инсульт. В тот момент дома она была одна – муж Анатолий Розанов с 20-летним сыном Максимом поехали на гастроли. Певицу нашли друзья в доме в Полтаве без сознания и вызвали скорую помощь. 2 июня Нине Кирсо сделали операцию. Она до самой смерти находилась в коме.
Нина Кирсо
Фото: facebook/ninakirso
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в США умерла голливудская актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ширли Найт. Ей было 83 года.
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