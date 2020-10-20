Умерла звезда советского кино и мама Федора Бондарчука

Советская и российская актриса Ирина Скобцева умерла в возрасте 93 лет. Она была женой Сергея Бондарчука и матерью Федора Бондарчука.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Причина смерти артистки не уточняется.

Ирина Скобцева с сыном Федором Бондарчуком beicon.ru

В кино Ирина Скобцева дебютировала в 1955 году в роли Дездемоны в картине Сергея Юткевича "Отелло". Всего она снялась в более чем 70 фильмах и сериалах. Известны ее роли в лентах "Я шагаю по Москве", "Сережа", "Тридцать три", "Они сражались за Родину", "Мэри Поппинс, до свидания", "Война и мир", "Зигзаг удачи". Последней ее работой стала роль в детективе Ольги Беляевой "Опасные каникулы" 2016 года.

Ирина Скобцева в молодости tvc.ru

С Сергеем Бондарчуком она познакомилась, когда еще училась в Школе-студии МХАТ. В 1959 году они поженились, у них двое детей – Елена Бондарчук и Федор Бондарчук.

Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева в молодости tvc.ru

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