Умерла режиссер сериала "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон

Режиссер сериала "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в главных ролях, продюсер и сценарист Линн Шелтон скончалась в США.

Ей было 55 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Линн Шелтон

"Линн умерла в пятницу, 15 мая, после непродолжительной болезни", - говорится в сообщении.

Линн Шелтон

Шелтон родилась в 1965 году в штате Огайо. В качестве сценариста, режиссера, продюсера и монтажера она успела поработать более чем над 50 картинами. В их числе сериалы "Утреннее шоу", "Новенькая", "И повсюду тлеют пожары" и фильм "Детка".

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