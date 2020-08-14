Умерла певица Валентина Легкоступова

54-летняя певица Валентина Легкоступова, которая несколько дней находилась в коме из-за травмы головы, умерла в Москве (Россия).

О смерти исполнительницы знаменитого хита "Ягода-малина" сообщил в соцсетях певец Андрей Соболев.

"Вали больше нет", – написал мужчина.

Валентине Легкоступовой было 54 года utro.ru

Напомним, Легкоступова была найдена у себя дома с пробитой головой. Ее госпитализировали 8 августа с отеком мозга, женщина находилась в коме. На теле певицы были найдены синяки. Когда ее нашли в квартире, рядом был муж, Юрий Фирсов, который позже скрылся.

Позже он заявил, что его жена упала сама. Но дочь Валентины, которая нашла мать в нетрезвом состоянии с синяками, в это не поверила. 11 августа всех членов семьи звезды допросили, следователи продолжают проверку фактов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 августа в возрасте 35 лет скончался российский актер театра и кино Сергей Куницкий, который известен ролью врача-гематолога в сериале "Тест на беременность".