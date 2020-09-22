Умерла мать Сильвестра Сталлоне, которая имела украинские корни: как она стала звездой

Жаклин Сталлоне – мать легендарного голливудского актера Сильвестра Сталлоне умерла в возрасте 98 лет.

Подробности и причины ее смерти пока не разглашаются. Об этом пишет издание TMZ. Несмотря на почтенный возраст, Жаклин Сталлоне, известная также как Джеки, была настоящей звездой сети. OBOZREVATEL рассказывает, чем прославилась мать культового артиста.

Жаклин Сталлоне (в девичестве Лейбофиш) родилась в семье вашингтонского адвоката Джона Пола Лейбофиша и француженки Жанны Клерек. Она имела украинские корни – ее предки по отцовской линии в 1888 году иммигрировали в США из Одессы. Джеки Сталлоне несколько раз приезжала в Одессу, а также посещала Киев.

Как выглядела мать Сталлоне в молодсти. Телепрограмма

Отметим, мать Сталлоне известна не только благодаря своему именитому сыну. Она сама по себе была звездой в сети и называла себя "самым знаменитым астрологом мира". Она также снималась в фильмах, активно участвовала в танцевальных постановках и была промоутером женского рестлинга. Также Жаклин Сталлоне активно снималась в телевизионных шоу.

Жаклин и Сильвестр Сталлоне. Instagram Жаклин Сталлоне

Джеки до последних дней своей жизни являлась активным пользователем Instagram, куда выкладывала свои фото и видео спортивных тренировок.

Джеки публиковала в сети фото и видео тренировок. Instagram Жаклин Сталлоне

Также добавим, все трое детей Жаклин стали знаменитыми. Сильвестр Сталлоне — одна из самых ярких звезд Голливуда, Фрэнк Сталлоне — музыкант и певец. Их единоутробная сестра Тони Д’Альто (в девичестве Филити) также была актрисой. Она умерла в 2012 году в возрасте 48 лет от рака легких — через месяц после скоропостижной смерти своего племянника Сейджа Сталлоне, старшего сына Сильвестра.

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