Умерла мать Ангелы Меркель: что известно о родственнице "железной леди"

В Германии в возрасте 90 лет скончалась мать канцлера Ангелы Меркель Герлинда Каснер.

Эту информацию подтвердил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт в комментарии SUPERillu.

"Мы просим уважать личную сферу канцлера и ее семьи", – обратился Зайберт к журналистам.

Причина смерти Каснер пока не раскрывается. Похороны пройдут в кругу семьи в Темплине. Что примечательно, сама Меркель на данный момент находится в Брюсселе из-за Brexit.

Херлинд Каснер родилась в 1930 году в Гданьске. С молодости она преподавала латинский и английский языки. Она всюду и всегда поддерживала дочь, которая делала карьеру. В феврале 2019 года Каснер сопровождал Меркель, когда та была назначена почетным гражданином Темплина.

Мать канцлера германии много лет была председателем районного совета в составе Социал-демократической партии. Несмотря на разногласия в политическом видении, Каснер с дочерью часто появлялись на официальных мероприятиях вместе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля 2018 года Меркель исполнилось 64 года. Мы собрали неожиданные факты о "железной леди".

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