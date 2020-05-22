Умерла мама Ирины Билык

Кристина Долматова Люди 16:04, 22.05.2020 Обновлено: 16:13, 22.05.2020

В пятницу, 22 мая, стало известно о смерти мамы украинской певицы Ирины Билык Анны Яковлевной.

Об этом сообщил продюсер Сергей Перман на своей странице в Facebook. "Ирина Билык, Глеб Оверчук, мои соболезнования. Прекрасная женщина, замечательный человек. Душа! Анна Яковлевна..." – написал он.

Ирина Билык с мамой
Фото: facebook/sergei.perman

Подписчики в комментариях к публикации выразили соболезнования певице.

Отметим, что мама Ирины Билык ранее была инженером на авиазаводе, до недавнего времени работала шеф-поваром на телеканале "Интер".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что умер американский актер театра, кино и телевидения Рон Либман, известный по сериалам "Друзья" и "Клан Сопрано".

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